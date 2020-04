Ivana Mrazova: "Non posso tornare in Italia" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Ivana Mrazova e Luca Onestini ancora separati per colpa del Coronavirus

Ivana Mrazova, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, sui propri account social, perché ha intenzione di rientrare in Italia (dalla Repubblica Ceca dove risiede la sua famiglia d'origine) per riabbracciare il fidanzato Luca Onestini. La speranza della bella modella sono riposte nel nuovo decreto, approvato dal Governo Conte, che potrebbe permettere ai 'congiunti' di riunirsi durante la fase 2 (anche se la legge, al momento, garantirebbe il ricongiungimento solo tra persone della stessa Regione). L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', però, ha voluto vederci chiaro e tentare il tutto per tutto, per rivedere, dopo settimane di lontananza, il compagno. Ecco il suo lungo sfogo su Instagram:

"Ho appena scritto un’email all'ambasciata italiana perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno.. Io comunque continuerò ad informarmi il più possibile anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni. L’unica cosa che so è che non ci sono voli, quindi col volo non posso tornare. L’unica possibilità rimasta sarebbe la macchina ma anche in questo caso devo capire che cosa serve per poter ritornare, visto che devo attraversare tre stati diversi: Germania, Austria e Svizzera. Magari alle frontiere hanno diverse richieste e quindi devo capire questo. Devo capire cosa serve alla persona che mi accompagna, anche perché deve ritornare in Repubblica Ceca. Non so se poi deve esser messo in quarantena, se deve avere il test negativo… Ci sono tante cose che ancora non ho capito".