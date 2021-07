Debora Romano: chi è, età, Instagram della fidanzata di Alex Meret

Debora Romano è la fidanzata di Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale italiana di calcio che ha come allenatore Roberto Mancini.

Classe 1992, di lei sappiamo che è svolge la professione di modella. I due sono molto legati e cercano di vedersi non appena sono liberi dai rispettivi impegni. Sul suo profilo Instagram, dove vanta quasi 14mila follower, pubblica molti scatti relativi al suo lavoro sulle passerelle, oltre a scatti in compagnia del suo ragazzo, che non manca mai di incoraggiare.

Nel giugno 2020, in occasione della conquista del titolo della Coppa Italia da parte del Napoli, Debora Romano scrisse su Instagram:

“SEI IL MIGLIORE – Hai sempre dimostrato quanto vali; sei umiltà, professionalità, grinta, perseveranza! Sei un ragazzo meraviglioso e un portiere fortissimo! Sono molto orgogliosa di te! Ti meriti tutta la felicità del mondo! Ti amo con tutto il cuore“.

Classe 1997, Alex Meret è nativo di Udine, militando nell’Udinese nella stagione 2015-2016 come vice del portiere titolare, Orestis Karnezis. Con i bianconeri marca solo due volte il cartellino, peraltro in Coppa Italia. Nell’estate del 2016 l’Udinese lo cede alla Spal, la squadra calcistica di Ferrara. Vi gioca fino al 2018, subendo 42 reti in 43 incontri. Tornato all’Udinese per fine prestito, i friulani lo cedono a titolo definitivo al Napoli. Con gli azzurri subisce 71 reti in 52 partite, ma deve ben presto condividere la scena con il portiere colombiano Ospina.

Nel 2019 debutta in Nazionale maggiore, nella goleada del 9-1 degli azzurri contro l’Armenia a Palermo. Grazie a lui gli avversari riescono a realizzare il gol della bandiera. Nel giugno 2021 il commissario tecnico Roberto Mancini lo convoca per gli Europei di calcio come terzo portiere, dopo Gianluigi Donnarumma e Salvatore Sirigu. Difficile che l’allenatore lo possa impiegare nel corso della massima manifestazione continentale, dal momento che Alex Meret non è la prima ma la terza scelta.

Foto: account Instagram Debora Romano