Dayane Mello: “Non sono fidanzata. Rosalinda Cannavò? Ci sentiamo spesso”

Dayane Mello, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato, per la prima volta, i retroscena del presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli a poche settimane dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliano nella vita quindi perché dobbiamo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…

La modella brasiliana, inoltre, ha parlato, a lungo, del rapporto ritrovato con Rosalinda Cannavò, con cui, all’interno del loft di Cinecittà, era nato un legame speciale che i fan hanno racchiuso nell’hashtag #rosmello:

Amiche di Whatsapp si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta, con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle Rosmello, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno. E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma. Io e Rosalinda eravamo verità piena. Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica. Sa che ancora non ci siamo riviste? Quando succederà sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante.