Antonio Zequila: “Ho dovuto rinunciare a L’Isola dei Famosi e Supervivientes”

Antonio Zequila, protagonista della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha posato per il magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, assieme all’amatissima mamma Carmela Gelardo. La donna ha conosciuto quasi tutte le fidanzate del figlio (da Valeria Marini a Simona Tagli passando per Eva Robin’s e Milly D’Abbraccio):

Le ho sempre trattate come figlie. Poi non è che le abbia conosciute proprio tutte.

La signora ha, però, ben chiaro chi non salverebbe nel gioco della torre:

La Tagli mi diede dell’invadente, la Marini negò per anni la storia con Antonio.

L’attore salernitano è consapevole che la madre occupa un ruolo centrale nella sua esistenza. Ha avuto modo, negli anni, di apprezzare, la sua discrezione nelle questioni di cuore:

È sempre stata al suo posto e la sua unica preoccupazione, negli anni, è sempre stata la mia felicità. Poi come, quando e con chi, poco le interessava.

L’ex gieffino, infine, ha svelato, per la prima volta, di essere stato contattato dalla produzione de ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Supervivientes’ (che annovera tra i naufraghi Valeria Marini e Gianmarco Onestini):

Avrei dovuto prendervi parte anche io. Ho ricevuto due proposte: sia per quella spagnola sia per la versione italiana condotta da Ilary Blasi ma ho un impegno di famiglia ho dovuto rinunciare. C’est la vie.

Zequila ha già ricoperto il ruolo di naufrago nel 2005 durante la terza edizione del reality.