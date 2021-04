L’Isola dei Famosi: Matilde Brandi naufraga? La candidatura

Matilde Brandi, reduce dalla partecipazione come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ospite di ‘Casa Chi’, si candida, a tutti gli effetti, come possibile naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’:

Sono stata anche vicina ad andarci un anno, ma poi le bambine erano piccole. A me non dispiacerebbe, perché non soffro il fatto di non mangiare. Quello chiaramente è il primo problema. Ti mette poi in una condizione di cattività. Poi io sono una che si dà da fare e pesco, faccio tutto di solito l’estate al mare. Sarebbe divertente. Se mi chiamassero ora in corsa io andrei sicuro. Ormai le mie glie hanno 15 anni e pensano ai maschi, ai fidanzati… L’Isola è un bel reality da fare, tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri. Partirei, io però per tuffarmi dall’elicottero non lo faccio. O mi date la ciambella. Voglio la ciambella e le pinne.