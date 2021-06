Davide Lorusso replica a Jessica Antonini: “Accecata dalla rabbia”

Davide Lorusso, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, rompe il silenzio sui motivi della rottura con Jessica Antonini a pochi mesi dalla scelta. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, solo qualche giorno fa, aveva addirittura ipotizzato (salvo, poi, ritrattare) che i principali motivi della separazione erano da ricercare nella presunta omosessualità dell’ex corteggiatore.

Ecco la versione del ragazzo:

Non l’ho mai presa in giro, né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia.