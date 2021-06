Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro: “Un’amicizia speciale”

Il settimanale ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha immortalato Giovanni Ciacci (opinionista fisso di ‘Ogni mattina’ e dei programma di Barbara d’Urso) in compagnia di Mariano Catanzaro (ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e protagonista dell’ultima stagione de ‘La Pupa e Il Secchione e viceversa’) in giro per le strade di Napoli.

E’ l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi a chiarire, sul nascere, i motivi dei loro incontri nel capoluogo campano:

Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale. Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore.

Il forzuto influencer, però, non ha intenzione di mettere un’etichetta al loro rapporto:

Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme.

La coppia di amici speciali, però, a breve, ha già organizzato una vacanza in Sicilia:

Gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma. Sono intenzionato a metterlo sotto torchio.

Solo qualche settimana fa, Mariano aveva stretto un legame speciale anche con Tommaso Zorzi:

Tommaso è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Dopo la sua vincita al Grande Fratello Vip, ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso anche ora. Prima non ci conoscevamo (…) ma adesso stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra amicizia sia speciale. C’è solo questa o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla.

Per, poi, precisare, sempre durante un intervento in radio a Rtl 102.5 News: