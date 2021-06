Jessica Antonini e Davide Lorusso da qualche tempo non stanno più insieme. La giovane ex tronista di Uomini e Donne che aveva messo sin da subito gli occhi sul bartender si era assicurata l’inizio di una vera storia d’amore fuori dagli studi televisivi. Si è dovuta ricredere dopo poco tempo dato che circa una settimana fa dal magazine del programma tv ha portato alla luce la sua versione dei fatti sulla fine della breve relazione:

Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni. Al mio fianco evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio.

Qualche giorno fa Jessica ha rilasciato dichiarazioni a proposito anche sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Parole che in questa situazione hanno lasciato spazio anche per una (presunta) rivelazione bomba sganciata dall’ex tronista: “Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini” scrive il giornale ” che le dà parola: “Per la prima volta la ex tronista svela i veri motivi della rottura. Ho chiuso con Davide: Lui non lo sa, ma è gay“.

In fretta e furia la ragazza ha affermato di non aver detto quelle parole dato che non erano nemmeno virgolettate nella copertina del settimanale. Pronta la controreplica del direttore di Nuovo Riccardo Signoretti che ha deciso di rispondere con i fatti: “Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista di Matteo Martinasso in edicola su NUOVO che chiarisce ogni dubbio”

Signoretti pubblica l’audio delle parole della Antonini che dice: “Secondo me Davide dentro di lui è gay. Non lo sa e non lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo e dirgli che, se fosse così io non ci vedrei nulla di male, perché tutti quelli che mi stanno attorno sono gay. Però ecco…sì. Ho detto che questa cosa mi ha messo tanto in difficoltà perché comunque io mi faccio i chilometri”.