Lo sfogo di Daniele Dal Moro su quella che pare essere, ormai, la sua ex amica Antonella Fiordelisi. Il commento al veleno dell’ex GF.

Non solo le questioni “di cuore” con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro è tornato a parlare anche di alcuni altri ex volti del GF con cui ha condiviso diversi momenti importanti. In modo particolare, l’ex gieffino ha chiamato in causa Edoardo Donnamaria e, soprattutto, Antonella Fiordelisi. Nel corso di una diretta su Twitch tv, infatti, il ragazzo ha rivelato un retroscena riguardante una cena… molto costosa.

Daniele Dal Moro, lo sfogo su Antonella Fiordelisi

Come sottolineato da Biccy, Dal Moro ha sbottato in modo molto duro a proposito di questioni “economiche” che hanno coinvolto anche altri ex concorrenti del GF. In particolare ha fatto riferimento ad un conto molto salato da lui speso dopo una serata con Antonella Fiordelisi e non solo.

“Avete cinque euro in tasca e ve la tirate da qua a Portorico perché avete tre follower di mer*a con tre gossip del ca**o”; ha detto. “Quella che si accorgerà di aver perso un amico vero sei tu, perché io sono sempre stato amico tuo e non voglio andare oltre. O vuoi che chiamo durante una live quei miei amici che erano al tavolo con me quella volta che hai fatto serata a Milano con Diamante e siete venuti tutti al mio tavolo dove io ho speso 9mila euro di conto. Io. Non voi. Perché voi non ci avete messo un euro”, ha detto ancora Daniele rabbioso.

“Sono io che pago! E sapete perché? Perché voi fate due euro del ca**o con le vostre sponsorizzazioni di me**a. Quindi sono io che pago. Vuoi che li chiamo domattina? No? E allora non rompermi. Perché io mi sono sempre comportato bene con te e ho sempre cercato di darti una mano. Non hai idea di quante ore sono stato al telefono con Edoardo per cercare di convincerlo a venire a Milano”, ha concluso l’ex gieffe generando molta polemica attorno alla fanbase della Fiordelisi.

Staremo a vedere se ci saranno delle repliche o meno da parte delle persone chiamate in causa.

Di seguito anche un recente post Instagram di Antonella Fiordelisi:

