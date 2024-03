L’ex attrice de I Cesaroni Micol Olivieri ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e non solo. Il commento.

In tanti la ricordano per il suo ruolo ne ‘I Cesaroni’, ma adesso, per la verità ormai da diverso tempo, Micol Olivieri ha lasciato il mondo della recitazione e in generale dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro sui social. Parlando al noto podcast ‘No Lies‘, l’ex attrice ha rivelato diversi aspetti della sua vita del passato non proprio ottimali, legati anche all’ambiente in sé.

Micol Olivieri, l’esperienza de I Cesaroni

Non è la prima volta la Olivieri racconta il suo passato da attrice e, anche in questo caso, a ‘No Lies‘, ha sottolineato come quell’esperienza abbia avuto pregi e difetti.

“Ho iniziato a fare il lavoro di attrice a 8 anni poi sono arrivati I Cesaroni che ne avevo 12/13. Ho rinunciato a tanto, soprattutto alla spensieratezza”, ha detto la bella Micol. “Quando si lavora su un set di una macchina così grossa come I Cesaroni che non era una robina così. Si registrava 9 mesi l’anno, su due unità, si andava a lavorare anche con la febbre, si lavorava anche più ore di quelle consentite”.

La Olivieri ha spiegato che al netto del successo, c’erano anche aspetti negativi: “Il risvolto della medaglia è avere questo enorme successo che se non lo sai gestire ti rimbalza addosso e ti fa pesantemente male”.

“Il mondo dello spettacolo non mi apparteneva”

Parlando poi in generale del mondo dello spettacolo, la donna ha spiegato come questo non fosse adatto a lei, o viceversa. “Il mondo dello spettacolo può essere pieno di lustrini ma per me non lo è mai stato”, le sue parole.

“Vedevo solo la parte più pesante di quel mondo, è un mondo spesso fatto di persone che vivevano con antidepressivi… Sono cresciuta come una bambina ‘adultizzata’, ma non riuscivo a vedere i brillanti, vedevo solo questo”, ha poi concluso l’ex attrice.

Di seguito anche alcune delle parole dell’ex attrice de I Cesaroni condivise in un post su TikTok dal profilo del podcast No Lies:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG