Tante notizie negli ultimi giorni tra polemiche, critiche e nuovi amori: andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Il Natale si avvicina ma nonostante le feste, negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv, non sono certo mancate e, va detto, con loro anche qualche polemica di troppo. In modo particolare è stata Chiara Ferragni a prendersi la scena dopo il caso del pandoro Balocco. L’imprenditrice digitale è stata molto criticata con relativo impatto sulla salute. In modo inverso, Belen Rodriguez è “rinata” con tanto di cambio look. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 18 al 22 dicembre 2023.

La salute di Chiara Ferragni dopo il caso pandoro: i gossip della settimana

Sono ormai diversi giorni che Chiara Ferragni è finita nel mirino dei media. Non solo i social ma anche i principali organismi di informazione hanno parlato del caso pandoro Balocco. A far discutere, però, non sono state solo le critiche ricevute per la “falsa beneficenza” (e per scuse in un post Instagram della diretta interessata) ma anche le possibili ripercussioni sulla salute della donna. Qualche fonte ben informata, infatti, ha parlato dell’imprenditrice digitale come “distrutta” e “chiusa in casa da giorni”. Non solo, anche un esperto di salute mentale ha posto l’accento sui possibili guai che starebbe attraversando la donna.

Il cambio look di Belen

Detto dei problemi della Ferragni, di ben altro umore sembra essere Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, ha optato per un cambio look motivandolo come una “rinascita”. Per l’argentina capelli diversi dal solito con tanto di colore leggermente modificato.

Cecchi Paone e Antolini si sono sposati

Momento magico per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. I due hanno potuto finalmente unirsi civilmente. Nozze a Napoli per la coppia diventata famosa nell’ultimo anno in particolare. Cerimonia molto sentita e tantissimi sorrisi da parte dei novelli sposi e dagli invitati.

Elodie si sposa con Iannone?

C’è aria di nozze per Elodie e Andrea Iannone. La coppia sta vivendo un momento magico e sta progettando il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima tappa potrebbe essere proprio quella del matrimonio. La cantante potrebbe pensare a questo grande passo durante la pausa dalla musica che ha annunciato in precedenza. Staremo a vedere.

Lutto per Lilli Gruber

Tra le varie notizie relative al mondo dello spettacolo e della tv, purtroppo, anche un lutto. In settimana, infatti, è morta la madre di Lilli Gruber. La donna aveva 96 anni e sembra che fosse estremamente legata alla giornalista così come al resto della famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG