Gioia per Mirko Brunetti. L’ex gieffino, dopo l’uscita dalla Casa, era alle prese col Covid. Ora la buona notizia anche per il futuro.

Personaggio ormai tanto seguito sui social dopo le apparizioni a Temptation Island e, di recente, anche al Grande Fratello, Mirko Brunetti ha fatto parlare nelle ultime giornate per via delle sue condizioni di salute. Il ragazzo, infatti, era alle prese col Covid ma, per fortuna, pare che adesso stia meglio e che addirittura si sia negativizzato. Ad annunciarlo il diretta interessato via social.

Mirko Brunetti guarito dal Covid: l’annuncio

Dopo aver parlato con i suoi fan riguardo allo stress per la sua salute e la positività al Covid, Mirko ha annunciato a tutti di essere guarito. Attraverso una serie di stories su Instagram, infatti, il ragazzo, ex Temptation Island e Grande Fratello, ha detto: “Eccomi, mi state chiedendo tutti quanti come sto. Io ho fatto appena il tampone e finalmente è negativo”, le sue parole.

Poi anche i programmi per l’immediato futuro: “Adesso vado a prendere la mia nipotina a scuola. Finalmente, lei non se lo aspetta proprio. Oggi è anche una bellissima giornata così me la posso anche godere un bel po’”.

Successivamente, pare che Brunetti abbia già portato a termine la sua prima missione post negativizzazione. L’ex gieffino, infatti, ha poi pubblicato una foto nelle sue storie su Instagram nella quale si è mostrato proprio mano nella mano con la sua nipotina. “Dove il cuore riposa e l’ansia scompare”, ha scritto l’ex gieffino a corredo della foto social che ha sicuramente emozionato tutti i suoi seguaci.

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG