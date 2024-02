Arriva la decisione ai danni di Fabrizio Corona dopo la denuncia per diffamazione nel caso legato a Icardi, Wanda Nara e Marcelo Brozovic.

Ancora una brutta notizia per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, è stato ritenuto colpevole di diffamazione a seguito di un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara a causa del presunto tradimento della argentina con Marcelo Brozovic, all’epoca dei fatti, compagno di squadra nell’Inter di Maurito.

Condanna per Corona per il caso Icardi-Wanda-Brozovic

Fabrizio Corona è stato condannato per diffamazione. La decisione è arrivata dal tribunale di Milano che ha deciso per una multa di 1500 euro, più il pagamento delle spese legali a seguito delle accuse a carico dell’ex re dei paparazzi per diffamazione per aver pubblicato sul suo sito, nel febbraio 2019, un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara causato da un presunto tradimento della donna con Marcelo Brozovic, all’epoca compagno del bomber all’Inter.

Le parole di Corona avrebbero avuto un impatto anche all’interno della squadra nerazzurra.

In tal senso, la giudice ha stabilito il pagamento da parte di Corona di una provvisionale per le parti civili, pari a 7.500 euro per ciascun componente della coppia e di 5mila per il giocatore croato. Non solo. Dovrà essere stabilita anche la somma per la riparazione del danno.

Pronto il ricorso

Dopo la decisione del Tribunale, l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, stando ad Adnkronos, sarebbe pronto al ricorso. “Si tratta di una condanna, solo pecuniaria, contro cui faremo appello. La giurisprudenza, a mio parere, non è adeguata rispetto alla velocità delle notizie che circola sul web e mi chiedo cosa accadrà quando verrà usata l’intelligenza artificiale, credo che bisognerà pensare a una riforma”, le parole del legale.

