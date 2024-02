Dopo essere dimagrita tanto rispetto al passato, Elettra Lamborghini ha parlato ai suoi fan della sua alimentazione e ha dato qualche consiglio.

Sempre solare e genuina con i suoi fan sui social, Elettra Lamborghini è tornata a parlare del suo recente dimagrimento facendo riferimento all’alimentazione seguita, principalmente vegana, e dando poi ottimi consigli su come comportarsi per mettersi in linea.

Elettra Lamborghini e la dieta vegana

Come già aveva detto in passato, la bella Elettra, mostrando della frutta in una storia su Instagram, ha confermato che dietro al suo dimagrimento c’è una cambio di regime alimentare che l’ha portata a basarsi più su una dieta vegana.

“A casa mangio SEMPRE vegano, fuori casa, invece, mi concedo raramente del pesce e o uova. Carne non ne mangio ormai per nessuna ragione da anni. Il latte solo vegetale. Sto benissimo e consiglierei di provare”, ha detto.

Il consiglio ai fan

Il consiglio di provare questo tipo di alimentazione vegana, va detto, ha poi ricevuto una importante precisazione. La Lamborghini, infatti, ha spiegato ai fan che ogni caso deve essere trattato da specialisti.

“Ps: ovviamente faccio parte di quelle persone che ‘vivi e lascia vivere’, ovvero, per le mie esperienze e i miei gusti mi sono trovata a prediligere una dieta vegana (adoro le verdure e i legumi ecc. da impazzire) perché mi fa sentire molto meglio e piena di energie… ma non punto il dito contro chi, invece, decide di mangiare qualsiasi alimento. Attenzione, ognuno faccia quel che vuole”.

Tra i vari passaggi, la bella Elettra ha voluto aggiungere: “Non sono una dietologa per cui chi mi chiede di condividere cosa mangio durante il giorno lo trovo sbagliatissimo ma, soprattutto, molto personale e soggettivo, ognuno è fatto a modo suo e reagisce diversamente… Chiedete a chi è competente, non alla gente su Instagram“.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG