Si parla ancora della famosa lite a Sanremo, nel 2020, tra Bugo e Morgan. Il primo, a Le Iene, è stato protagonista di un importante monologo.

Una lite che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Bugo non fa giri di parole nel corso del suo monologo a Le Iene per parlare di quanto era accaduto nel 2020 a Sanremo con Morgan, quando i due furono protagonisti di una diatriba a livello nazionale che, ancora oggi, non sembra aver trovato la parola fine.

Bugo, il monologo a Le Iene

Ospite a Le Iene, Bugo ha voluto parlare ancora di quell’episodio a Sanremo che, a detta sua, ha cambiato la sua vita e quella dei suoi cari con risvolti negativi che, col passare del tempo, è stato costretto ad affrontare per andare avanti.

“Negli ultimi anni ho letto alcuni commenti sui social: ‘Ma chi è sto Bugo?’ ‘Da dove arriva?’ ‘Che ca**o vuole Bugo?!’ Non mi sono offeso per questo nonostante avessi da anni una mia dignità artistica”, ha raccontato il cantante.

Dopo aver sottolineato che anche prima di quel Sanremo, lui come artista aveva già pubblicato diverse opere, il cantante ha detto: “Una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale, sono stato insultato davanti a milioni di persone, e la sofferenza generata da quell’evento è stata insopportabile, una cosa tremenda, che ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia“.

Da qui l’ulteriore precisazione sulla sua famiglia, in quando l’uomo è padre di due figli che, a quanto pare, hanno sofferto per la vicenda.

“[…] In questi anni ho cercato di reagire nel modo più empatico possibile, nonostante quasi nessuno mi abbia chiesto: ‘Bugo, ma tu, come stai?’”.

La sofferenza e la rinascita

Al netto delle sue parole molto forti, Bugo ha voluto concludere con frasi di incoraggiamento, per sé in primis e in generale per tutte quelle persone che si trovano a vivere qualcosa di simile: “È in quei momenti che devi trovare la tua forza dentro di te, la tua dignità. Quelle che dico sono cose semplici, banali, ma è questo il succo della vita. Perché se riuscirete a farlo, nessuno vi scalfirà più. Soffrirete ancora, ma sarete un po’ più forti. E sarete capaci di ricordarvi che, nonostante tutto, la vita è una gran figata“.

Di seguito anche il post Instagram de Le Iene con il monologo dell’uomo:

