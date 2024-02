Periodo nero per Fedez che sui social ha raccontato l’ennesimo episodio di sfortuna che lo ha visto protagonista in modo diretto.

Le voci di crisi e di divorzio con Chiara Ferragni, la questione da risolvere sul podcast ‘Muschio Selvaggio’ e, come se non bastasse, anche un’altra sfortuna durante un allenamento. Stiamo parlando di Fedez che sui social ha raccontato l’ennesimo episodio che lo ha visto protagonista.

Fedez, incidente in allenamento: il racconto

Nelle ultime ore, Fedez ha documentato sui social alcuni momenti del suo allenamento di boxe con tanto di sacco e guantoni, spiegando che, nonostante non sia nuovo di questa disciplina, il suo corpo sente parecchio lo sforzo e la fatica.

Con grande ironia, il rapper ha chiamato in causa il suo amico di allenamento: “Allora, intanto, volevo ringraziare il mio amico di palestra Roberto che mi ha dato un pugno sul naso e adesso mi fa male la schiena e non riesco più a piegarmi per allacciarmi le scarpe ed è proprio brutto invecchiare”.

Lo stesso amico, a quanto pare, però, ha fatto molto di più. “Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe, mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente”.

Il rapper ha quindi fatto ironia relativamente al periodo poco fortunato e ha aggiunto nelle sue stories Instagram: “Organizziamo un pulmino per Lourdes?“.

Le parole sulla salute mentale

In precedenza, invece, il rapper era stato protagonista di un incontro al Circolo dei Lettori di Torino con centinaia di studenti. In quell’occasione Federico aveva parlato della salute mentale e della necessità di farsi aiutare quando si vive un periodo negativo.

Fedez ha preso come esempio la sua esperienza e ha ammesso, tra le altre cose: “Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male».Sono arrivato a dover fare i conti con la morte”.

Di seguito anche un post su TikTok che riguarda l’intervento recente del rapper:

