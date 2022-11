A quasi un anno dalla nascita di suo figlio Gabriele, Clizia Incorvaia ha confessato di aver sofferto di depressione post-partum.

Clizia Incorvaia ha svelato alle sue fan dei social di aver sofferto di depressione post-partum dopo la nascita del suo secondo figlio, Gabriele, nato dall’amore per Paolo Ciavarro. Clizia ha voluto lanciare un messaggio positivo affermando che sia comune soffrire di questa patologia dopo il parto e ha suggerito alle sue fan di affidarsi agli specialisti.

“Si parla sempre della bellezza del fatto che siamo diventate mamme ma non si parla mai di depressione post partum a cui sono soggette il 70-80% delle donne e spesso ci capita di piangere senza motivo. Anch’io ho sentito questa cosa in questa ultima gravidanza soprattutto ed è normale dato lo squilibrio ormonale. Di solito è un fenomeno transitorio di cui non bisogna spaventarsi, ovviamente se dura più nel tempo è opportuno contattare uno specialista. Non dovete avere paura di quello che vi accade e neanche paura di rivolgervi a specialisti. Se vi sentite sempre tristi e piangete sempre è giusto che sentiate uno psicoterapeuta”, ha affermato.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia: la depressione post partum

Dietro la narrazione patinata della sua vita accanto a Paolo Ciavarro e ai due figli, Clizia Incorvaia ha svelato di aver vissuto anche dei momenti di profonda tristezza e in particolare ha confessato di aver avuto la depressione post-partum dopo la nascita del suo secondo bambino, Gabriele. La modella ha anche un’altra figlia, Nina, nata dall’amore per l’ex marito, Francesco Sarcina.

Oggi sembra che Clizia sia riuscita a superare il momento buio e a godersi la sua nuova vita accanto a Paolo e al piccolo Gabriele. In tanti si chiedono quando la coppia convolerà a nozze visto che, nel 2021, Clizia ha ricevuto la fatidica proposta.

