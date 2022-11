Il settimanale Chi ha avvistato Luca Vezil in compagnia di una ragazza poche settimane dopo l’annuncio d’addio tra lui e Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro relazione apparentemente di comune accordo. Nel frattempo l’ex fidanzato dell’influencer è stato avvistato – la notte di Halloween – in compagnia di una misteriosa ragazza e, secondo indiscrezioni, avrebbe iniziato a frequentarla già prima che lui e Valentina annunciassero il loro addio.

Luca Vezil ha una nuova fidanzata

Nuovo amore in vista per Luca Vezil? Alcune settimane fa lui e Valentina Ferragni hanno annunciato la fine della loro storia d’amore a mezzo social e entrambi sembravano intenzionati a mantenere un rapporto pacifico.

Secondo Chi però l’ex fidanzato dell’influencer avrebbe iniziato a frequentare una nuova ragazza già prima che lui e Valentina annunciassero la fine della loro liaison. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra i fan dell’ex coppia si chiedono come siano andate veramente le cose e chi sia la ragazza paparazzata insieme a Luca. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? Per il momento Luca Vezil non sembra intenzionato a rompere il silenzio sulla misteriosa ragazza avvistata insieme a lui la notte di Halloween.

