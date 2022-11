Dopo il suicidio dell’uomo protagonista di un servizio di Matteo Viviani, Le Iene hanno replicato in diretta tv.

In queste ore sta facendo discutere la rete la notizia del suicidio dell’uomo di Forlì che era stato protagonista dell’ultimo servizio di Matteo Viviani (e che a sua volta aveva indotto un ragazzo a togliersi la vita fingendo di essere una ragazza a lui interessata). In queste ore la procura di Forlì ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio a carico di ignoti e nel frattempo a Le Iene Matteo Viviani ha commentato la vicenda a nome dell’intera produzione dello show.

“Una tragedia nella tragedia, che non solo non ci lascia indifferenti, ma che ha colpito tutti noi. Perché a prescindere dalla lettura che ognuno può fare di questa storia, si sta parlando della vita di un uomo, che a causa del meccanismo perverso tipico del cat-fishing si era legata a quella di un altro uomo e ne ha seguito lo stesso tragico destino. […] Sicuramente continueremo ad occuparci di cat-fishing. perché imparare a riconoscere il problema è il primo passo per evitarlo.”

In queste ore in tanti – compresa Selvaggia Lucarelli – si sono scagliati contro un servizio realizzato dalle Iene e che avrebbe indotto al suicidio un uomo di Forlì, accusato di aver commesso cat fishing contro un ragazzo più giovane a cui aveva fatto credere di essere una donna di nome Irene. Sulla vicenda la stessa trasmissione di Davide Parenti ha deciso di replicare all’inizio dell’ultima puntata, e Matteo Viviani – così come Mammucari e Belen – ha affermato di non essere indifferente rispetto a ciò che è accaduto. La procura di Forlì intanto ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio e in tanti si chiedono che piega prenderà la vicenda.

