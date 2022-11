Alessandra Celentano ha svelato alcuni retroscena su un suo difetto estetico e ha confessato cosa direbbe a uno studente con lo stesso problema.

Alessandra Celentano è sempre stata molto attenta ai difetti estetici dei futuri ballerini ma a Belve Francesca Fagnani ha fatto notare all’insegnante che in un video circolato sui social – e risalente al 1981 – anche lei sfoggiava un evidente difetto fisico. Nelle immagini infatti è ben visibile che l’insegnante – all’epoca adolescente – non avesse addirittura qualche dente. “Certo che ho presente quel video. Ero sdentata pure. Ero orrenda, bocciata. Io ero un disastro. Guardi che ho portato l’apparecchio fisso nell’età più difficile dai 13 ai 15 anni. Anche se ero molto della serie ‘chi se ne frega’. (…) Mia madre mi ricordo che quando io ridevo mi diceva ‘Alessandra ti prego chiudi quella bocca’. Io invece me ne fregavo e ridevo, spalancavo la bocca”, ha dichiarato Alessandra Celentano a Belve, e ancora:

“Cosa direi ad una ragazzina con quel difetto? Avrei detto ‘brava e continua a curarti i denti, lo devi fare’. Se una cosa è curabile come i denti o altre cose migliorabili benissimo. Se non c’è niente da fare è un altro discorso. Se una arriva in sala con i denti così non direi nulla di che. Perché se io critico una cosa dell’aspetto fisico è sempre in funzione della danza”.

Alessandra Celentano: il difetto ai denti

Alessandra Celentano ha ammesso di aver dovuto curare a lungo i suoi denti a causa di alcuni problemi evidenti da lei avuti da bambina. L’insegnante di Amici – spesso finita al centro delle polemiche per le sue critiche piccate verso gli studenti – ha anche precisato che i suoi giudizi verso gli allievi sarebbero sempre finalizzati verso la loro buona riuscita come ballerini e che quindi comprenderebbe perfettamente le critiche che le vengono mosse per quel video del 1981. A Belve Alessandra Celentano ha fatto anche una confessione inedita sulla sua vita privata, svelando di non avere un partner da ben 13 anni.

