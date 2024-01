Dalle nozze programmate al momento terribile della perdita di un figlio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono raccontati a 360°.

Stanno attraversando, adesso, uno dei momenti più belli della loro vita e aspettano di vivere quello che, probabilmente, sarà il giorno migliore: quello delle nozze. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che a Chi hanno raccontato diversi aspetti felici della loro relazione ma anche quelli difficili, come un terribile aborto che la donna ha subito.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, le nozze e l’aborto

Confidandosi a Chi, Clizia e Paolo hanno raccontato la loro gioia verso il matrimonio ed in particolare su come sia arrivata la proposta di nozze. La Incorvaia ha spiegato come il giorno di Capodanno, Ciavarro avesse organizzato tutto, rendendo partecipe il piccolo Gabriele.

“Cominciate a scendere, vi raggiungo all’aperitivo”, ha spiegato Clizia raccontando il momento vissuto e le parole che aveva detto. “E lui: ‘Ma no, voglio vedere quanto sei bella’. Allora sono uscita tutta vestita, tutta acchittata e perfetta e lui: ‘Ti manca qualcosa’. Io l’ho guardato furente: ‘Ma se ho tutto?!’”.

Da lì, ecco Gabriele: “‘Mamma prendi, prendi’. Lui (Paolo ndr) si è inginocchiato e io mi sono messa a piangere. Il che mi ha sorpreso perché io sono romantica, ma non stucchevole. E poi, come nelle fiabe, quando è arrivata la mezzanotte ha iniziato a nevicare”.

Un momento speciale e bellissimo che conferma il grande amore e la sintonia della famiglia. Eppure, per i due volti noti dei social e della tv, non è stato sempre facile.

La coppia, infatti, ha svelato di aver subito la perdita di un bambino che era atteso: “Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tra mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messo a dura prova”.

