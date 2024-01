Dopo il caso di cronaca relativo alla morte di Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli è ancora di più sotto la lente di ingrandimento dei media.

Si sta tanto parlando di Selvaggia Lucarelli e della nota vicenda relativa alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti a seguito della replica ad una recensione negativa sul suo locale. La giornalista è finita nell’occhio del ciclone per aver sottolineato alcuni dubbi riguardo la veridicità della situazione legata al commento sulla pizzeria e, per questa ragione, dopo il decesso della donna si è ritrovata a subire tante critiche. Nelle ultime ore, a dare seguito alle polemiche, anche l’atteggiamento della stampa nei suoi confronti alla presentazione di un libro a cui la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha preso parte.

Selvaggia Lucarelli: la presentazione del libro e le domande

Come è solita fare quando vede notizie e ricostruzioni sbagliate o non precise, la Lucarelli ha deciso di ripercorrere quanto l’ha vista protagonista in queste ore, dopo la presentazione del libro della sua amica Francesca Fialdini dove alcuni giornalisti hanno cercato di domandarle appunto della vicenda di cronaca sulla Pedretti.

La Lucarelli ha spiegato cosa sia accaduto davvero: “Ieri sera presentavo il libro di Francesca Fialdini, ‘Nella tana del coniglio’, sui disturbi alimentari. La sala era piena, l’ala destra era occupata da ragazze che avevano sofferto di anoressia, le loro famiglie”, ha esordito nelle storie Instagram la donna. “Si sono presentate decine di fotografi/giornalisti, quasi tutti si sono piazzati davanti a quelle famiglie e quei ragazzi. Sinceramente, non immaginavo, ma non sono certo scappata”.

“Ho fatto serenamente il mio lavoro ed è stata una bellissima presentazione, toccante. Quando ho chiesto al pubblico se qualcuno volesse fare domande, una giornalista ha preso il SUO microfono e ha iniziato a farmi una domanda sul caso di cronaca che conoscete. Io le ho risposto che era la presentazione del libro di Francesca e che lì c’erano ragazze e famiglie che volevano sentir parlare di quello. Di avere rispetto”.

La brava Selvaggia ha quindi spiegato che la giornalista ha provato a ribattere, ma senza successo. Successivamente, al termine della presentazione, lei è andata via portandosi dietro, di fatto: “giornalisti urlanti” che “pretendevano risposte a domande poste in quel contesto. Con quella modalità”.

