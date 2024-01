Torna a parlare di Francesco Totti e non solo, Flavia Vento. La soubrette ha raccontato altri dettagli del tanto discusso flirt con l’ex Pupone.

Solamente pochi giorni fa Flavia Vento era tornata a parlare del flirt avuto con Francesco Totti ormai tantissimi anni fa. Una “storia” che, in realtà, non si è mai capita se sia stata reale o meno. La soubrette, adesso, è uscita allo scoperto con tanti nuovi dettagli, anche relativi alla sua attualità sentimentale.

Flavia Vento, dal passato con Totti al presente

Intervenuta nel corso della trasmissione ‘Storie di donne al bivio’, nella puntata che andrà in onda giovedì 18 gennaio in seconda serata su Rai2, la Vento ha svelato nuovi dettagli della querelle con Totti.

In modo particolare, la bella Flavia ha confermato la storia, o meglio, “il flirt” che c’è stato e ha anche raccontato come il tutto sia nato.

“Si è parlato di questo per 20 anni. Ormai si è detto tutto”; ha spiegato la donna. Poi, entrando nei particolari: “Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C’è stato un flirt nel 2001, un breve flirt”, ha rimarcato la Vento.

“Ogni volta che parlo di questa storia rimango un pò così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subìto e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”, ha poi aggiunto la donna.

Sulla sua attualità, poi: “Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso. Chi era alcolizzato, chi ludopatico. Non mi sono mai sentita amata veramente”.

Di seguito anche un post Instagram della donna:

