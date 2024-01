Solidarietà tra influencer con Chiara Nasti che difende Chiara Ferragni e sbotta contro la classe politica e non solo.

Fa sempre discutere quando condivide pensieri e contenuti sui social, ma questa volta è lei a far partire “gli attacchi”. Parliamo di Chiara Nasti che ha preso una netta posizione a proposito della vicenda relativa a Chiara Ferragni. L’influencer si è schierata con la collega partendo dalla donazione di un milione di euro che la donna ha fatto arrivare, come promesso, all’ospedale Regina Margherita.

Chiara Nasti si schiera con Chiara Ferragni

Condividendo la notizia della donazione di Chiara Ferragni all’ospedale Regina Margherita, la Nasti ha colto l’occasione per dire la sua: “Ora vorrei capire perché non vi accanite con tutti i politici che ci rubano un sacco di soldi”, ha esordito la moglie del calciatore della Lazio, Zaccagni.

“Niente di meno qui ogni problema che succede in Italia dobbiamo “cavarcela” da soli raccogliendo soldi e firmando petizioni. Quando ci siamo trovati in emergenza Covid non so quante persone sono morte per mancanza di macchinari negli ospedali. E quanta gente è rimasta senza lavoro e lo Stato non ha aiutato nessuno. Noi lavoriamo e regaliamo soldi allo Stato ma fa nulla… molto più facile accanirsi sul web e trovare qualcuno come capro espiatorio”, ha detto.

Successivamente ecco un’altra serie di affermazioni davvero dure: “Ma iniziate a dare peso a qualcosa che davvero aiuti il nostro Paese. Ma cosa vi frega di insultare e augurare del male alle persone. Quanta ignoranza. Si, spostiamo l’attenzione su questa vicenda ancora, follia”.

In un’altra storia, poi, la bella Chiara ha aggiunto: “Non mi pare che i politici con tutti i soldi che ci spillano abbiano avuto il pensiero di fare un gesto simile. Lo stesso accanimento perché non lo avete anche quando pagate il 60% di tasse e ci sono ospedali che non funzionano, femminicidi perché la legge ormai lascia passare tutto e tanto altro e niente funziona? E no, lì va bene dare i nostri soldi via così non sapendo che fine fanno. Perché io ancora non ho capito perché pago così tanto di tasse però so che se non lo faccio mi viene tolto tutto. Non comprendo”.

Frasi decisamente forti e che siamo sicuri faranno discutere non solo gli utenti che seguono la donna ma, probabilmente, anche chi è stato chiamato in causa.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer con il marito Mattia e il figlio Thiago:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG