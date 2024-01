L’attore 23enne Adam Jendoubi è scomparso a soli 23 anni. Aveva recitato in alcuni video di Liberato.

Il mondo dello spettacolo piange il giovane attore Adam Jendoubi, scomparso a 23 anni all’ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo aver avuto un arresto cardiaco la sera di Capodanno. Nel corso della sua intensa seppur breve carriera, l’attore aveva prestato il suo volto per alcuni video di Liberato e aveva interpretato inoltre il ruolo di Aucelluzzo nel film La paranza dei bambini, di Claudio Giovannesi.

Nelle prime ore del 1° gennaio aveva avuto un malore ed era stato portato incosciente in pronto soccorso. Il fratello dell’attore ha annunciato che, come voluto dallo stesso Adam, i suoi organi saranno donati.

Adam Jendoubi è morto: lutto per lo spettacolo

Il mondo dello spettacolo italiano piange Adam Jendoubi, attore che aveva soltanto 23 anni e che purtroppo, dopo un malore avuto a Capodanno, è progressivamente peggiorato fino al tragico esito delle ultime ore. Sui fratello Habib ha scritto un commovente messaggio in suo onore condiviso via social e in cui si legge:

“Sangue mio, spero che hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu, fratello mio, non sarai più di fianco a me, ma so che mi guarderai dall’alto proteggendomi sempre. Ora voglio darti un ultimo saluto e ti ricordo, vita mia, che nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta e tu vivi e vivrai sempre in me. Resta in Power, vita mia, buon viaggio.” In queste ore in tanti, tra coloro che l’avevano conosciuto, gli stanno dedicato i loro messaggi d’affetto e cordoglio tramite social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG