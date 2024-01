Colpo di scena ad Amici: due allievi hanno lasciato ufficialmente il programma. L’annuncio della trasmissione.

Addio inaspettato ad Amici di Maria De Filippi. Due allievi hanno lasciato la scuola ufficialmente. Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva ma la trasmissione ne ha dato comunicazione alla fine del daytime odierno. Si tratta di due cantanti, Mew e Matthew.

Amici, Mew e Matthew hanno lasciato il programma

Non solo lo sfogo di Marisol con la Celentano, nel corso del daytime odierno di Amici è arrivata una comunicazione ufficiale relativa a due cantanti. Infatti, come si legge nella nota apparsa durante la puntata odierna della trasmissione, Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola.

“Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. Questo quanto apparso al termine della striscia giornaliera del programma di Canale 5. A sorpresa, e senza spiegare altro, i due ragazzi, quindi, non fanno più parte della scuola, almeno per ora.

Già nelle ore precedenti alla comunicazione del talent di Maria De Filippi, i due cantanti erano stati avvistati insieme all’esterno degli studi Elios. I due allievi, che fanno coppia anche nella vita, erano stati avvistati in stazione Tiburtina a Roma mentre stavano prendendo un taxi insieme con tanto di bagagli notevoli.

Come detto, non sono noti i motivi di tale decisione e neppure se l’uscita sarà definitiva o meno. Sicuramente nelle prossime ore verranno dati aggiornamenti in tal senso.

Di seguito anche un post su X in cui i due ragazzi erano già stati avvistati prima della comunicazione ufficiale del programma:

