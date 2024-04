Manca sempre meno all’arrivo del secondo figlio per Chiara Nasti che sui social ha mostrato il pancione e qualche segno di insofferenza.

Sempre molto social, Chiara Nasti non ha fatto mancare in queste ore alcuni scatti e stories su Instagram che la riguardano. La bellissima influencer è in dolce attesa del secondo figlio che arriverà tra pochi mesi. La donna ha fatto vedere il pancione commentando anche le sue impressioni in vista della seconda gravidanza che vedrà allo stesso tempo suo marito Mattia Zaccagni diventare papà bis.

Chiara Nasti, la foto con il pancione

Dopo essersi allenata con il suo personal trainer, la Nasti ha condiviso alcune sensazioni post sessione che riguardano anche il modo in cui sta affrontando la seconda gravidanza.

“Questi due mesi e mezzo da una parte vorrei che non passassero mai. Mi mancherà troppo la pancia sicuramente”, ha esordito.

Poi, però, ecco anche la seconda parte del pensiero che va in contrapposizione con la prima: “Dall’altra non ne posso già più. La sto vivendo sicuramente super bene questa gravidanza. Con Thiago mi ero gonfiata come un pallone con lei il gonfiore è pochissimo e sono più energica”, ha raccontato la bellissima Chiara in una storia su Instagram.

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer con il pancione in mostra e in compagna del marito Mattia Zaccagni:

L’ironia sul lato A

Nelle scorse settimane, l’influencer era stata protagonista di un altro sfogo su Instagram, questa volta in risposta ad alcuni commenti sul suo fisico in gravidanza.

Nel dettaglio, la Nasti aveva replicato a chi le aveva fatto notare del suo lato A rifatto e, forse, troppo grosso.

La donna, con grande ironia, aveva detto: “Le bocce troppo grosse? Perché, per quanto mi riguarda, le bocce grosse sono belle“. E ancora: “De gustibus. Non vedo l’ora di rifarle nuovamente”.

