Il recente cambiamento apportato al suo viso non sembra averla turbata. Anzi. Sonia Bruganelli si è raccontata a 360°.

A metà febbraio aveva aggiornato i fan riguardo un intervento effettuato al viso per la rimozione del fibroma pendulo, comunemente chiamato ‘porro’. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che adesso ha ammesso di non aver notato particolari cambiamenti sul suo volto e di non aver avuto alcuna difficoltà a riguardarsi allo specchio dopo l’operazione eseguita.

Sonia Bruganelli dopo la rimozione del neo

Parlando a Tv, Sorrisi e Canzoni, come riportato da diversi media, la Bruganelli ha spiegato di sentirsi assolutamente a proprio agio con il nuovo aspetto che, per la verità, a lei non sembra affatto nuovo bensì sempre lo stesso.

“Dovrò consultare uno psicologo, perché a me sembra di essere stata sempre così, senza neo”, ha ammesso l’ex moglie di Paolo Bonolis. “Molti dicono che è strano. Ma io non ho attraversato fasi ‘destabilizzanti’ prima di abituarmi”.

Insomma, l’operazione effettuata è stata un grande successo e non ha portato alcun tipo di problematica alla donna, né fisica né mentale.

L’avventura a L’Isola dei Famosi

Al netto delle vicende personali che riguardano l’aspetto fisico, la donna ha avuto modo di concentrarsi anche sulla nuova avventura come opinionista de L’Isola dei Famosi che sta procedendo alla grande.

La Bruganelli ha spiegato: “Io come concorrente? No, non potrei mai fare la vita dei naufraghi. Non solo per la fame, non avrei proprio la testa, non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici, li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella mia vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi che condivide spesso dei contenuti che la riguardano per i suoi fan:

