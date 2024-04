Dopo l’avventura al Grande Fratello, Anita Olivieri non si è ancora ripresa e non è tornata a vivere al 100% la sua vita. Le parole sui social.

Personaggio molto in vista al Grande Fratello e piuttosto chiacchierato anche fuori. Anita Olivieri torna a parlare e far parlare di sé con uno sfogo social su Instagram relativo al ritorno alla vita di tutti i giorni dopo l’esperienza del noto reality di Canale 5. La ragazza ha spiegato di aver fatto i conti con alcune problematiche

Sfogo social di Anita Olivieri dopo il GF

Sempre molto attiva sui social con diversi post, la Olivieri ha deciso di raccontare alcune attuali sensazioni che la riguardano in prima persona.

La ragazza ha spiegato le difficoltà che sta incontrando dopo aver preso parte al GF: “La cosa più difficile al momento è spiegare alle persone come mi sento. Non riesco a sentirmi capita, sono giorni difficili perché quasi un anno è passato e io mi sento di non averlo vissuto”, ha ammesso.

“Sono tante le cose da elaborare, molte più grandi di me. Ci serve a tutti tempo e credo che il “dopo” sia la parte più difficile di tutto il percorso. Quando il Grande Fratello ti dava un senso, ti sentivi protetto, come un bambino. E poi quando esci ti senti come se fossi scappato da un esperimento da laboratorio, senza casa, senza meta e ti sei dimenticato come si vive e cosa sei e cosa sai fare. Le emozioni, le gioie, i dolori, sono troppe da metabolizzare in così poco tempo. Ma questo posto, la natura, mi ascolta, mi salva sempre”.

Il commento su Alfonso Signorini

In precedenza, la bella Anita aveva anche risposto ai suoi fan in merito a quello è stato il rapporto con il conduttore del GF, Alfonso Signorini.

In tanti, infatti, avevano sottolineato come il presentatore avrebbe avuto una personale antipatia nei suoi confronti: “Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me, e io sono stata messa sotto una certa pressione, è perché evidentemente le posso reggere e gestire. Sono una persona in grado di uscirne, questo mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà in generale”, aveva detto senza prendere una posizione ferma sulla questione e non sbilanciandosi su quello che potrebbe essere stato, o meno, il rapporto con il conduttore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG