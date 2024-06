Nuovo weekend di relax per Chiara Ferragni che è tornata a Forte dei Marmi e si è divertita con degli amici. Non è mancato anche uno scatto…

Ha deciso di staccare, ancora, dalla routine della città e dagli impegni di lavoro, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si è concessa un weekend a Forte dei Marmi, esattamente come capitato nelle scorse settimane. Questa volta, con lei, amici e figli. Non sono mancati i consueti scatti social tra cui anche una foto decisamente bollente che ha generato svariate reazioni.

Chiara Ferragni torna a Forte dei Marmi nel weekend

Ovviamente senza Fedez, e in compagnia di amici e dei figli, Leone e Vittoria, la Ferragni ha condiviso con i suoi fan la decisione di un altro weekend di relax a Forte dei Marmi. L’imprenditrice digitale, infatti, ha scelto di trascorrere alcuni giorni di riposo staccandosi dagli impegni lavorativi e dalle voci antipatiche sul suo conto, sia a livello lavorativo che privato.

Chiara ha quindi pubblicato diversi scatti curiosi tra sorrisi, ristoranti e altre location speciali rendendo partecipi i suoi fan di queste ore da lei vissute apparentemente senza pensieri. Tra le foto pubblicate, va detto, non è mancata anche una “bollente”…

Lo scatto bollente e le critiche

Come detto, tra i vari scatti condiviso dalla Ferragni è stato possibile vederne una decisamente particolare. La donna si è immortalata stesa sul lettino e ha fotografato il proprio fisico asciutto vestito solo con la parte inferiore del costume. Per l’influencer, forse, un modo per celebrare il proprio corpo come già fatto in precedenza con “free the nipple”. Anche in questo caso, dopo la foto, non sono mancati i messaggi di commento da parte dei fan. Non tutti simpatici. “Per me resti falsa con i tuoi sorrisi”, “Ma che foto è quella in costume?”, “Imbarazzante narrazione”. Staremo a vedere se la brava Chiara avrà modo di replicare…

