Inattesa reazione in diretta tv per Mara Maionchi scoppiata in lacrime davanti a tutti perché “in colpa” dopo una esibizione particolare.

Grandi emozioni nella finale de L’Acchiappatalenti, il programma condotto da Milly Carlucci dove i talent scout “vip” si sono messi alla prova scegliendo il loro talenti, appunto, portandoli all’ultimo step della competizione. A vincere è stata Mara Maionchi con le Black Widow ma non sono mancati i momenti di forte emozione che hanno visto la nota produttrice musicale crollare anche in lacrime.

Mara Maionchi in lacrime a L’Acchiappatalenti

Durante l’ultima puntata de L’Acchiappatalenti, è stato un vero e proprio turbinio di emozioni con le Black Widow che hanno fatto una spettacolare esibizione insieme a Gina DeBoer e la stessa Mara Maionchi. La talent scout del programma, infatti, si è impegnata ad essere protagonista insieme ai suoi talenti senza però brillare per sua stessa ammissione.

“Diciamo subito una cosa: io ho sbagliato e ho rovinato tutto. La colpa è mia, loro sono state bravissime. E mi dispiace, perché alle prove avevo fatto sempre bene, ma qui si vede che l’emozione mi ha tarato”, ha detto la Maionchi in lacrime. A cercare di calmarla è stata la padrona di casa, Milly Carlucci: “Ma guarda il pubblico, non se ne è nemmeno accorto”. Ma dal canto suo, la brava Mara ha voluto ammettere ancora le proprie responsabilità piangendo ed emozionandosi vistosamente: “Vi chiedo scusa”, ha ripetuto rivolgedosi alle Black Widow.

La vittoria delle Black Widow

Al netto della performance della Maionchi, il pubblico ha apprezzato decisamente lo show fatto vedere dalle Black Widow insieme a Gina DeBoer e anche per questo i talenti sono stati premiati. Infatti, sono loro aver trionfato nel programma portandosi a casa la coppa de L’Acchiappatalenti. “Complimenti per la vittoria”, ha detto la Carlucci in un video pubblicato su Instagram e successivo al finale di puntata. “Grazie grazie, hanno detto la Maionchi e il gruppo”.

