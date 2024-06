Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Giorni di grandi novità e indiscrezioni dal mondo della televisione, dello spettacolo e, ovviamente, dei social. Non sono mancate le notizie in questi ultimi tempi. Protagonista, ancora una volta, Chiara Ferragni con una serie di curiosità, vere o presunte, tra divorzio, mantenimento chiesto a Fedez e persino una nuova gestione del suo patrimonio affidata a qualcuno di molto fidato. Ma non sono mancate le chicche tra reality e addii al nubilato come quello di Diletta Leotta. Andiamo a scoprire meglio tutti i migliori gossip della settimana dal 3 al 7 giugno 2024.

I gossip della settimana: novità sul patrimonio della Ferragni

Non manca mai nella nostra rubrica Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata molto chiacchierata anche in questi giorni. Il motivo? I rumors, poi smentiti, relativi al divorzio chiesto a Fedez con tanto di maxi mantenimento. Ma non solo. Pare, infatti, che l’imprenditrice digitale abbia deciso di affidare il suo patrimonio alla madre, Marina Di Guardo…

L’addio al nubilato di Diletta Leotta

Presto sposa con Karius, Diletta Leotta che in settimane è stata protagonista di un addio al nubilato super a Ibiza. Per la bella conduttrice DAZN, foto e location da urlo in attesa del fatidico “sì” con il calciatore tedesco…

Carlo Conti rivoluziona Sanremo

Qualche news curiosa anche in vista del prossimo Festival di Sanremo 2025. Pare, infatti, che Carlo Conti abbia intenzione di rivoluzionare la kermesse musicale. Diverse le novità nella mente del conduttore dalla scelta dei brani alla durata ridotta, rispetto al solito, delle varie serate.

Francesco Chiofalo mostra il nuovo colore degli occhi

Interessantissimo anche il filmato che ha visto Francesco Chiofalo, storico volto di diversi reality, mostrare per la prima volta gli effetti dell’intervento subito di recente agli occhi. Il ragazzo ha deciso di cambiare la colorazione in un azzurro molto particolare e con un video ha fatto vedere a tutti il risultato…

Aras Senol vince L’Isola dei FAmosi

infine, ma non per importanza, il traguardo raggiunto da Aras Senol. L’attore ha vinto L’Isola dei Famosi 2024 in una stagione decisamente criticata. Il ragazzo ha sorpreso tutti dato che non era visto come candidato favorito e ha deciso anche di donare parte del montepremi alla Fondazione Giulia Cecchettin.

