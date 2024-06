Novità sulla salute di Kate Middleton che ha deciso di inoltrare una lettera importante con tanto di scuse verso le Guardie Irlandesi.

Sono settimane di grande apprensione per quanto riguarda le informazioni che circolano sulla salute della Principessa del Galles, Kate Middleton. Adesso, un barlume di speranza è arrivato dalla diretta interessata che ha inoltrato una lettera commovente con tanto di scuse alle Guardi Irlandesi in occasione del Trooping the Colour che si terrà il prossimo 15 giugno 2024.

Kate Middleton, la lettera commovente

In occasione della parata militare per iniziare le celebrazioni del compleanno ufficiale di Re Carlo III. Kate Middleton, colonnello delle Guardie Irlandesi, a causa delle sue condizioni di salute, non ha potuto prendere parte all’evento e, anche per questo, ha voluto inoltrare una lettera con la quale, di fatto, ha rotto il silenzio in questi giorni di indiscrezioni sul suo conto.

“Apprezzo tutti coloro che quest’anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette”, ha esordito la Principessa. “Essere il vostro Colonnello rimane per me un grande onore e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla Rassegna dei Colonnelli di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti”, ha poi terminato Kate con tanto di firma ufficiale come Colonnello Catherine. La lettera, datata 3 giugno, è stata pubblicata sul profilo X dal reggimento delle Guardie Irlandesi.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

La salute della Principessa del Galles

Il messaggio che la Middleton ha voluto dare, quindi, va a mettere ulteriori dubbi sulla sua salute. Infatti, solamente pochi giorni fa, erano uscite tantissime notizie relative alla sua impossibilità di fare ritorno al suo ruolo base per la Famiglia Reale Inglese a causa, appunto, della malattia e degli effetti avversi della chemioterapia. Al netto di quelle che erano state le voci, adesos, Kate con la sua lettera ha voluto far emergere la possibilità, invece, di tornare ai suoi compiti. Non resta che attendere e sperare.

