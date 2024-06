Rispondendo ad una domanda precisa di un fan, Giulia Salemi ha sfogato alcuni pensieri anche contro certe colleghe influencer.

C’è amarezza e delusione nelle recenti parole di Giulia Salemi sui social. La nota influencer ha replicato ad una domanda di un fan che le chiedeva cosa ne pensasse dell’invidia tra colleghe nel mondo del web e, appunto, dei social network. Dal canto suo, il famoso volto tv ha replicato senza nascondere la propria linea di pensiero.

Giulia Salemi, lo sfogo social sulle colleghe

Molto apprezzata e amata da chi la segue, la Salemi ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram. In particolare, a far discutere, è stato un quesito molto diretto e che ha chiamato in causa le colleghe della donna. “Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile”.

Da questa domanda, ecco lo sfogo amaro della Salemi: “Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne”, ha voluto esordire la bella Giulia prima di andare dritta al punto parlando apertamente del mondo del web e di chi ci lavora.

“Mondo ipocrita e di falsi convenevoli”

La risposta della Salemi, da qualche tempo impegnata col suo podcast ‘Non lo faccio x moda’ è poi andata avanti: “Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”. Il pensiero di Giulia, per la verità, non è una novità. La donna aveva detto qualcosa di simile proprio in occasione di una delle puntate del suo podcast: “Un po’ di rivalità sana fra colleghe c’è, però io mi spendo molto nelle amicizie e poi non mi ritorna indietro quanto avevo dato, idealizzo le amicizie ma poi mi rendo conto che era una cosa di circostanza o peggio”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG