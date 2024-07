Un tatuaggio con una scritta e un anello nodo non sono passati inosservati: nuovi “messaggi” di Chiara Ferragni a Fedez?

Continuano ad arrivare dai social alcuni contenuti davvero particolari da parte di Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale, infatti, sta pubblicando molto spesso stories e filmati su Instagram e TikTok dove, al netto di alcuni video simpatici e autoironici, non sono mancate delle frecciate evidente all’ex marito, Fedez. Nelle ultime ore, ecco spuntare “nuovi messaggi” con un tatuaggio e un anello particolari…

Chiara Ferragni, la frecciatina nel tatuaggio dell’amico

In queste ore, la bella Chiara è stata ospite a cena da una coppia di amici e non ha resistito alla tentazione di lanciare quella che è sembrata l’ennesima stoccata a Fedez. La donna, infatti, ha fotografato il tatuaggio sull’avambraccio dell’amico. Durante la cena a casa di amici a Milano, infatti, ecco apparire sulle stories dell’influencer un tatuaggio sul braccio dell’uomo nel quale si legge la scritta: “Sandra, my love, life and soul”, ovvero “Sandra, il mio amore, la mia vita e la mia anima”. Fin qui nulla di particolare se non fosse che la Ferragni abbia aggiunto un suo commento: “Un amore così”

L’anello nodo: il significato

Non solo, però, il tatuaggio. Infatti, Chiara, proprio nell’ultima serie di foto, ha fatto vedere anche un anello d’oro a forma di nodo. Leggo ha riportato il commento di Mariachiara Marongiu, content creator ed esperta di gioielli, che ha spiegato il significato di tale accessorio: “È un anello con un nodo, semplicissimo ma che racchiude un significato profondo”, le sue parole. Di fatto la donna ha sottolineato come tale oggetto preziosi rappresenti un’unione importante: “Se stringi troppo si spezza ma se non stringi abbastanza si scioglie”. Anche in questo caso il riferimento potrebbe essere stato proprio all’ex, Fedez.

