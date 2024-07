Tanti auguri ad Alba Parietti che in queste ore ha festeggiato il compleanno. La soubrette ha mostrato sui social alcuni momenti di gioia.

Sono state ore di grande gioia e festa per Alba Parietti che ha compiuto 63 anni. La soubrette ha mostrato con orgoglio sui social alcune foto in compagnia di Fabio Adami e, allo stesso tempo, le sorprese ricevute per l’occasione. Dalla torta fino ad un regalo molto gradito. Non è mancato poi un particolare annuncio su qualcosa in arrivo…

Alba Parietti festeggia il compleanno

La Parietti ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci della giornata di festa iniziata durante la cena nelle scorse ore. Per la serata, la donna ha pensato proprio a tutti. Dalla torta con scritto “W Alba” fino ad un regalo molto dolce ricevuto dal compagno, ovvero un mazzo di rose gialle. Proprio su questo dono, la soubrette ha ironizzato: “Gialle come la gelosia”.

Successivamente con un post sempre su Instagram, la bella Alba ha aggiunto rivolgendosi ai suoi seguaci: “In tempo reale grazie a tutti voi che mi volete bene. Stasera con Fabio, domani con Francesco Oppini e poi ci sarà una grande sorpresa al JackieO di Roma. Sono 63: saranno 3 giorni di amore”, le sue parole annunciando, quindi, un evento.

Gli auguri alla soubrette

A seguito della condivisione fatta dalla Parietti, moltissimi utenti le hanno fatto gli auguri mostrando alla donna grande affetto. Tra i vari commenti che si sono potuto vedere anche quello di Cristiano De Andrè, suo storico ex. “Auguri Albina”, ha scritto aggiungendo anche una simpatica e dolce emoticon di un cuore e di un bacio. Dal canto suo, la festeggiata ha gradito e ha risposto: “Grazie Cri”.

Al netto dell’affetto sono arrivati anche diversi altri messaggi da qualche haters ma, va detto, almeno per questa volta la Parietti ha scelto di non replicare, probabilmente con la volontà di non farsi rovinare la bellissima atmosfera del compleanno. Siamo sicuri, ad ogni modo, che non mancheranno altri dettagli sul party e i festeggiamenti in arrivo…

