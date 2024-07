Un divertentissimo filmato ha visto in queste ore protagonista Ultimo che dopo essere stato acclamato dai fan ha reagito in modo curioso.

Sta avendo grandissimo successo anche questa estate con il tour che sta andando a gonfie vele. Il motivo, oltre alle sue ben note qualità artistiche, è anche quello dei pregi a livello umano. Stiamo parlando di Ultimo che in queste ore ha confermato di avere un rapporto assolutamente speciale con il suo pubblico.

Ultimo, la folla sotto l’hotel: la reazione

Nelle scorse ore è stato pubblicato sui social un video decisamente divertente che riguarda il noto cantante Ultimo e una sua particolare reazione verso i fan. L’artista è impegnato nel tour con i suoi concerti e in questi giorni si è trovato sicuramente ad essere molto occupato e anche stanco. Proprio in questo senso ha fatto sorridere un suo modo di agire dopo che la folla di fan lo ha acclamato sotto ad un albergo.

Su X è possibile vedere il filmato dove il ragazzo è uscito dalla sua stanza di albergo, si è affacciato per ringraziare i tantissimi seguaci presenti ma poi, con grande sincerità, ha chiesto una “tregua” causa stanchezza. “Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì“, avrebbe detto il cantante chiedendo un pizzico di privacy per poter recuperare le forze in vista della prossima tappa del tour.

“Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì.” 😭

Il lieto annuncio insieme alla fidanzata

Il rapporto speciale tra Ultimo e i suoi fan ha trovato anche in questo video virale conferma. Nelle scorse ore, a testimonianza del feeling tra l’artista e chi lo segue, anche l’annuncio che ha visto la sua fidanzata protagonista. La coppia, infatti, è in attesa di un bebè e il cantante non ha avuto problemi a comunicarlo in modo ufficiale proprio durante un suo concerto. Un modo ulteriore per far sentire i fan vicino a lui.

