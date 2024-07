Protagonista a ‘Battiti Live’, Ilary Blasi è stata intervistata su svariati argomenti con tanto di focus sul periodo delle vacanze…

Impegnata a ‘Battiti Live’ e con tanti progetti anche per il futuro. Ilary Blasi si è raccontata a 360° a Tv, Sorrisi e Canzoni dove ha avuto modo di affrontare diversi argomenti, dall’attuale esperienza in ambito musicale fino ai prossimi impegni che arriveranno. Non prima di qualche vacanza che per la conduttrice sarà di dolce “far nulla”.

Ilary Blasi spiega la sua vacanza ideale

Sull’esperienza a ‘Battiti Live’, la Blasi ha spiegato: “Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive… mi sto riprendendo! Ma è bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori, sì, ma alla fine ascolti canzoni”, le sue parole a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo aver ammesso che, a livello canoro, è una “campana”.

Dopo gli impegni musicali sarà tempo di relax che per la bella Ilary significa una sola cosa: non fare letteralmente nulla: “Stare sdraiata tutto il giorno e non fare niente. E per niente intendo neanche alzare le braccia per prendere un caffè”, ha detto facendo riferimento alla sua vacanza ideale. “Poi è chiaro che uno approfitta delle vacanze per girare un po’, conoscere posti nuovi. Però mi piace spezzare”.

Poi, tra le cose che, in realtà, le piace fare durante le vacanze, ecco la precisazione: “Mi piace fare un po’ di mare e un po’ di montagna. Io non sono una fanatica né dell’uno né dell’altra. Dopo che ho fatto una settimana di mare per me è sufficiente e posso andare in montagna. E viceversa”, ha spiegato la conduttrice.

I progetti futuri

Non sono mancati poi alcuni passaggi sul futuro nel corso dell’intervista: “Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… ‘Stay tuned’, come dicono i giovani”, ha aggiunto Ilary ammettendo che con ogni probabilità sarà di nuovo protagonista alla conduzione di qualche programma. Sembra, quindi, sempre più probabile che la donna possa essere al timone del reality “La Talpa”, che tornerà su Canale 5. Staremo a vedere…

