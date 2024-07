Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha raccontato la sua sfida agli attacchi di panico. La ragazza lo ha fatto con un video significativo.

Esattamente come sua madre, Lorella Cuccarini, anche Chiara Capitta è diventata nel corso del tempo molto seguita e apprezzata dal pubblico dei social. La ragazza, in questi giorni, si è voluta confessare a proposito di un tema molto delicato per lei: gli attacchi di panico. La giovane ha spiegato di averne sofferto e di voler fare un esperimento mostrandosi in video mentre si dirige agli allenamenti, in auto, in solitaria.

La figlia di Lorella Cuccarini e gli attacchi di panico

Attraverso un video pubblicato su TikTok alcuni giorni fa, ma diventato maggiormente virale in queste ultime ore, la Capitta ha spiegato ai fan di essere stata alle prese con gli attacchi di panico e di volersi mettere alla prova andando da sola agli allenamenti. In questo senso, ecco la decisione di riprendersi per farsi “forza” e riceverne.

“Sto andando agli allenamenti da sola. Per la prima volta da quando ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”, ha detto la ragazza. “Ho portato acqua a volontà e mentine a volontà. So che per la maggior parte delle persone questa sembrerà una cosa assurda visto che mi alleno 4 volte alla settimana. Solitamente mi accompagnano sempre al campo. […]. Per me questo è un test molto importante perché la mia paura più grande è quella di rimanere bloccata in mezzo al traffico e oggi il traffico è inevitabile perché mi aspettano 50 minuti di macchina”.

Le reazioni al video

Il racconto della Capitta è poi andato avanti sottolineando come non sia stato facile ma che per fortuna anche andando lenta nel traffico non si sia mai fermata. “Mi devo ancora abituare”, ha detto. “Non ho fatto il traffico che farei di solito. Però, piano piano, ce la facciamo”. Le parole e il racconto della figlia della Cuccarini sono state prese con grande spirito dai suoi seguaci che hanno mostrato grande comprensione e l’hanno anche ringraziata per l’intento di aiutare e aiutarsi anche con questo video.

@chiarettacpt È da tanto ormai che non facevo video di questo tipo e devo dire che mi è mancato mettermi alla prova. Oggi, vi porto con me agli allenamenti. Per molti di voi sarà una cosa banale ma per me è una grande conquista. In tanti mi avete scritto che questi video vi spingono ad uscire dalla vostra comfort zone e per questo mi piace molto condividerli con voi. Sperando possano essere utili per voi quanto lo sono per me ❤️ ♬ suono originale – Chiara Capitta

