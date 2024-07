Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, si è sposata nei giorni scorsi con Fabio Borghese. La differenza d’età ha suscitato grosse polemiche.

Hanno suscitato grande interesse e tante critiche le recenti nozze della figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, con Fabio Borghese. La differenza d’età tra i due ha generato molte polemiche e ancora peggio è andata dopo l’uscita di alcune foto della cerimonia del matrimonio. Sui giudizi degli haters, la diretta interessata ha voluto dire la sua rispondendo in modo molto forte.

Milly Carlucci, le critiche per le nozze della figlia

Nei giorni scorsi, Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, si è sposata con Fabio Borghese. La coppia si è detta il fatidico sì presso Villa medicea di Montevettolini, nel comune di Monsummano Terme in provincia di Pistoia, un luogo bellissimo che ha contribuito a rendere l’atmosfera delle nozze assolutamente romantica e indimenticabile. Eppure, a far parlare, oltre alla location, c’è stato qualcosa di più: la differenza d’età tra la sposa e lo sposo.

Moltissime persone, infatti, osservando anche le foto del matrimonio, hanno sottolineato come tra i due sia evidente un’ampia differenza. Lei, infatti, ha 37 anni e lui 58. Proprio questo ha portato molti haters a scrivere: “Ma ti sei sposata con un vecchio?”, “Ma potrebbe essere tuo padre, come fai”. Diversi sono state le frasi simili a queste che hanno poi portato la diretta interessata a replicare a tono.

La risposta di Angelica Donati

Intervistata da Vanity Fair, infatti, la Donati ha voluto rispondere alle tante parole degli haters giunte dopo le sue nozze: “Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità”, ha detto. “Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito”.

La Donati non ha dubbi su come si comporterà: “Vado avanti per la mia strada, e penso che ad avere un problema sia chi scrive. Senza contare che il 90% di queste cose quella stessa gente non ha il coraggio di dirtele in faccia». E adesso? «Partiremo per il viaggio di nozze a settembre. Spero di essere felice e di costruire con Fabio qualcosa che da soli non saremmo mai riusciti a fare”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG