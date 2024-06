Importante traguardo raggiunto dal piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha festeggiato via social per il primogenito.

Momento di grande gioia in casa di Chiara Ferragni. Il piccolo Leone, infatti, ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera scolastica. Il primogenito dell’imprenditrice e di Fedez ha ottenuto il diploma di prima elementare. Un primo step decisamente significativo nella vita del ragazzino e in quella di tutta la famiglia. Anche per questo l’influencer ha mostrato alcuni scatti sui social relativamente ai festeggiamenti.

Chiara Ferragni, il traguardo di Leone

Come anticipato, la Ferragni ha recentemente celebrato un momento speciale nella vita di suo figlio Leone: il diploma di prima elementare presso la prestigiosa Saint Louis School di Milano. La famosa imprenditrice e influencer ha condiviso questo gioioso traguardo con i suoi milioni di seguaci su Instagram, pubblicando una serie di foto che immortalano la giornata ed in particolare la piccola festa che sembra essersi tenuta in pieno stile “americano” fuori dall’istituto.

Leone, non inquadrato dalla mamma, ha probabilmente indossato il tradizionale cappellino da “laureato”, simbolo del suo primo successo accademico. Chiara, orgogliosa e commossa, con tanto di cappello personalizzato e simpatico, ha accompagnato le immagini con parole dolci e affettuose, esprimendo la sua felicità per il risultato ottenuto dal suo piccolo: “Leo’s graduation from year 1 of elementary school”, ha scritto con tanto di emoticon commosse.

La gioia materna

La Ferragni, nota per la sua capacità di condividere momenti personali e di famiglia, ha mostrato il suo lato materno in queste poche foto, sottolineando l’importanza dell’educazione e del supporto ai figli. Le immagini pubblicate riflettono un momento di intimità e gioia, considerando soprattutto il delicato momento che la donna sta passando dopo l’addio al marito e padre dei suoi figli.

La Saint Louis School, rinomata per la sua eccellenza accademica, è indubbiamente il contesto perfetto per far crescere Leone e il diploma di prima elementare rappresenta solo l’inizio del percorso educativo del ragazzino. Nonostante tutto, per Chiara si è trattato di un’occasione importantissima nella quale far sentire tutta la propria gioia e vicinanza al suo piccolo.

