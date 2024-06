Rivelazioni inedite di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, su sua suocera, ovvero Marina Di Guardo, mamma anche di Valentina e Chiara.

Si sa, quando si parla della famiglia Ferragni è sempre una “notizia”. Questa volta, però, a prendersi la scena non è Chiara, bensì sua sorella Francesca, o meglio, suo marito Riccardo Nicoletti. L’uomo è stato ospite di Nyva, speaker radiofonica, nel suo podcast “Diario di una metallara” e ha avuto modo di parlare… di sua suocera ovvero Marina Di Guardo.

Nicoletti e le rivelazioni su Marina Di Guardo

Come detto, il marito di Francesca Ferragni, Ricky Nicoletti è stato ospite di Nyva, speaker radiofonica, nel suo podcast “Diario di una metallara” e ha avuto modo di parlare anche di sua suocera, Marina Di Guardo. “Com’è andata la prima volta che hai conosciuto tua suocera Marina? Te lo chiedo perché la mia è rimasta shockata”, ha domandato la conduttrice del podcast.

La risposta di Riccardo non si è fatta attendere: “C’erano dei dreadlock abbastanza lunghi e la prima volta che mi ha visto ero con Franci, davanti a casa di Franci. Lei era fuori perché era a cena… Mi vede, fa per venirmi incontro e salutarmi… Io mi tiro su il cappuccio e via”. Un primo incontro non ottimale visto che la reazione della madre delle Ferragni stata epica: “Lei poi ha detto: ‘No, questo ragazzo qua ha dei problemi, è una brutta persona, una brutta compagnia sicuramente perché è scappato e non mi ha salutata. Ma che problemi ha?’”.

Il bel rapporto

Al netto di quello che è stato il primo incontro non ottimale, Nicoletti ha tenuto a sottolineare sempre nel corso dell’intervista al podcast di Nyva come le cose siano state, in realtà, subito felici e senza particolari problemi: “Sono diventato praticamente il criminale numero uno (dopo quel primo incontro ndr). Poi mi ha conosciuto e sono ancora qua“.

