Esattamente come avvenuto per il suo primo figlio, Thiago, Chiara Nasti ha deciso di farsi fare un calco della sua pancia anche per Dea.

Una scelta che, fatta la prima volta, aveva fatto molto discutere. Eppure, come suo solito, Chiara Nasti guarda, ascolta, risponde e va avanti. Ecco perché, proprio come accaduto con il suo primo figlio, Thiago, la giovane influencer ha deciso di farsi fare il calco della pancia anche per la sua seconda nascitura, la piccola Dea, in arrivo tra qualche settimana. Sui social, il video con i dettagli e, naturalmente, anche delle reazioni polemiche degli haters…

Chiara Nasti, il video del calco della pancia per Dea

“Aspettando Dea”, ha scritto in un post Instagram la bella Chiara mostrando a tutti quanti la decisione di un calco per la sua super pancia in attesa della figlia. “Ovviamente non poteva mancare il calco anche per lei”, ha aggiunto la donna con una serie di emoticon che hanno voluto sottolineare il fatto di essere molto orgogliosa di tale scelta.

La Nasti, che tra qualche settimana darà alla luce la sua secondogenita, ha quindi ripetuto quanto fatto in passato col primo figlio. La donna si è mostrata con seno e pancia coperti e in “lavorazione” per quella che sarà, come successo in passato, una vera opera di spessore. Non sono mancate, ovviamente, le critiche ma per il momento la moglie di Zaccagni ha preferito ignorare tutti e godersi il momento.

Il calco per Thiago

Come detto, anche in passato la Nasti aveva deciso di optare per un calco con la pancia della dolce attesa del primogenito Thiago. In quella occasione, il risultato finale era stato davvero molto bello con l’opera che aveva tantissimi cristalli ma che non aveva entusiasmato tutti. In quella circostanza, infatti, diversi haters, proprio come ora, aveva sottolineato che fosse una scelta “trash” e anche di “cattivo gusto”. Staremo a vedere, invece, quale sarà il risultato di questo secondo calco e se i pareri cambieranno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG