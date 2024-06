Anche Chiara Ferragni avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica negli anni. Ecco svelati tutti i ritocchi dell’influencer.

Si torna a parlare di Chiara Ferragni ma non per le ormai note vicende legate allo scandalo pandoro o per la storia finita con Fedez, bensì per quelli che sarebbero stati gli interventi di chirurgia estetica a cui si sarebbe sottoposta negli anni. A quanto pare, anche la bella imprenditrice digitale si è lasciata andare a qualche ritocchino…

Chiara Ferragni rifatta? Tutti gli interventi

Ad analizzare quella che sarebbe stata negli anni la trasformazione della Ferragni è stata Francesca Busi, nota sui social come youaremylemonade. Su TikTok, la ragazza ha mostrato il “prima e dopo” dell’imprenditrice digitale con tanto di focus su varie zone del corpo ed in particolare del viso tra naso, bocca e zigomi.

La Busi ha spiegato che in passato aveva già fatto un “prima e dopo” dedicato alla bella Chiara ma non aveva “colto” alcuni dei cambiamenti. Prima di tutto la donna si è soffermata sul naso: “Quella che risulta cambiata è la punta. La punta più alta si può fare con un po’ di filler, e poi se vogliamo fare proprio i precisi si può mettere una punta di botox anche alla base del naso, sopra alla bocca, così che quando uno sorride il naso non si muove e rimane su”.

L’analisi di youaremylemonade è poi andata avanti: “Chiara ha sicuramente fatto un po’ di filler ma quanto basta per renderle leggermente più grandi ma perfette e in armonia con il viso”. E ancora sugli zigomi: “Potrebbe essere filler o anche biostimolazione fatta ogni sei otto mesi che va a dare un leggero volume al viso”. Secondo la Busi la Ferragni farebbe anche uso del botox.

Le reazioni al prima e dopo

Sebbene l’analisi della Busi non sia affatto critica ma solo illustrativa, nei commenti sotto al video si sono scatenate tante reazioni. Qualcuno ha messo in evidenza come la Ferragni sia comunque estremamente naturale anche al netto dei ritocchi. Altri, invece, hanno posto l’accento sul fatto che, senza gli opportuni interventini, la donna non sarebbe “poi così bella”. Vederemo se la diretta interessata vorrà dire qualcosa a tal proposito.

