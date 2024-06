Tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggero è finita, ma quali sono i motivi? Spuntano nuovi retroscena sulle cause della rottura.

E’ freschissima la notizia della rottura tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. La coppia, nata grazie al programma televisivo Le Iene, non hanno fornito spiegazioni sul motivo della loro separazione, ma in poche ore sono spuntati nuovi retroscena che fanno luce sulle cause della fine della relazione. Scopriamo quali sono.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: le cause della rottura

A parlare della rottura tra le due “Iene” è stato Amedeo Venza, ospite nella trasmissione di Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte, Gente di Marte.

L’esperto di gossip, infatti, ha rivelato alcuni dettagli sulla relazione tra Nicolò e Veronica, che per anni hanno condiviso momenti divertenti della loro quotidianità su TikTok.

“Veronica Ruggeri e Niccolò il tiktoker hanno rotto. Io l’ho conosciuto su TikTok. Si sono lasciati e io su questa storia ho anche un retroscena. In realtà la situazione tra loro è degenerata un mesetto fa, forse qualcosa meno. Il motivo? Perché lui va a fare questi video di TikTok con i vari personaggi. Lui si mette lì, fa i video, conosce gente, invita. Se ha tradito Veronica? Guarda, che l’abbia tradita io non posso dirlo, non lo so. Però sicuramente a lei dava fastidio questo atteggiamento, questo io te lo dico per sicuro“.

Ma non è tutto.

Nicolò De Devitiis: “Non fare il galletto”

Un altro retroscena svelato da Venza rivela alcuni aspetti del carattere di De Devitiis che i suoi fan non si aspettano.

“Poi mi ha contattato un ragazzo che ha lavorato con lui durante uno scherzo a Le Iene. Parlo di uno scherzo fatto ad un noto cantante, mi pare Ghemon. Ecco, pare che nell’ambiente sia molto amato il tiktoker. Nel senso che si dà tante arie, vuole prendere sempre lui la palla al balzo, vuole prendere lui l’ultima decisione, così mi hanno detto. Ero ironico quando ho detto che è amato. Tornando a Le Iene, la vittima dello scherzo ha preso da parte la iene e gli ha detto ‘scusa ma che problemi hai?’. Se fai quello bello, tosto, che sembra un rapper nei tiktok, fallo anche nella vita reale. Quindi Ghemon l’ha preso da parte dicendogli di non fare il galeltto? Sì esatto confermo” racconta Amedeo Venza.

