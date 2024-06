Una lunga lista di cose imparate da quando è diventata mamma. Aurora Ramazzotti virale sul web con un filmato speciale.

Sempre molto social Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha condiviso su TikTok un filmato molto personale dedicato a se stessa ma anche ai tanti fan che la seguono. In particolare, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha spiegato quali siano le cose, ben sette, che ha imparato da quando è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto.

Aurora Ramazzotti e le sette cose imparate

Iniziando il filmato con le cose che ha imparato da quando è diventata madre, la bella Aurora ha detto: “La prima è importantissima: non costringerò nessuno a frequentare me e il mio bambino se non ne ha voglia: passo il 90% del mio tempo con lui quindi questo potrebbe significare che non ci vedremo più, ma se c’è una cosa che non farò è sprecare la mia energia per elemosinare il tuo tempo. Lo dico senza rancore e senza rabbia: se vuoi, puoi. Se non vuoi, non c’è problema”, ha esordito.

Successivamente ecco i punti due e tre: “Due: mi reputo un genitore molto tranquillo, non vado in sbattimento per tutto e sono anche abbastanza permissiva, ma mio figlio non lo baci. Ti offendi? Problema tuo”. E sul terzo argomento imparato: “Tre: la cosa più preziosa che tu possa avere è un’amica mamma o un amico papà. Come dicevo prima: ci sta che alcune amicizie non riescano ad adattarsi al tuo nuovo stile di vita da genitore, ci sta pretendere che siano gli altri a venire da te, visto il tuo grande cambiamento, però sappiamo benissimo che ognuno ha la sua vita e non è detto che si adattino. Avere un figlio può essere una cosa estremamente alienante, anche io mi sono sentita tanto sola, soprattutto all’inizio. Finché non ho scoperto la magia di avere altre amiche mamme. E se non sei ancora riuscita a crearti una rete, non ti preoccupare, hai tempo”.

“Quattro: ogni tanto mio figlio guarderà un po’ di TV, ogni tanto mangerà qualcosa che non deve mangiare, ogni tanto dormirà nel lettone con me. Bisogna trovare pace nella consapevolezza che non possa avere tutto sotto controllo e che se si sgarra ogni tanto una regola, questo non fa di te un cattivo genitore”, ha proseguito ancora la Ramazzotti arrivando poi agli ultimi punti. “Cinque: non devi preoccuparti se casa tua è un disastro e neanche se mi dai buca all’ultimo momento: ti capisco e non ti giudico”.

Priorità e difficoltà

Continuando nella lista delle cose che Aurora ha imparato diventando mamma, ecco i punti sei e sette presenti sempre nel video da lei pubblicato: “Sei: posso provare a programmare le cose, certo. Ma quasi mai va secondo i piani! E non importa quali impegni io mi sia prefissata, mio figlio ha sempre la priorità. Sette: essere genitori è già difficile così come è, non ho certo bisogno di complicarmi la vita preoccupandomi dell’opinione di qualcuno sui social o peggio ancora vedendo qualcuno raccontarmi qualcosa sui social e magari non è neanche la verità. Qua sopra sono tutti genitori perfetti. Tu sai quello che è giusto per tuo figlio e per la tua famiglia, non qualche sconosciuto su TikTok. Si può sempre imparare, ma non se questa cosa ti fa soffrire”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG