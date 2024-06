Si riaccendono i rumors del gossip tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si sono visti a cena e i loro fan sono letteralmente impazziti.

Dopo la fine del Grande Fratello, qualche argomento era rimasto in sospeso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi con il ragazzo che, addirittura, si era detto innamorato dell’attrice. Al netto di questa manifestazione d’affetto, però, tra i due non c’erano state grosse novità almeno fino alle scorse ore, quando i due ex gieffini si sono mostrati a cena insieme…

Beatrice Luzzi e la cena con Garibaldi

Come detto, dopo la fine del Grande Fratello, sembravano non esserci speranze nel rivedere la Luzzi e Garibaldi insieme. Invece, qualcosa potrebbe essere cambiato. I due, infatti, in queste ore, hanno riacceso le speranze dei loro fan mostrandosi insieme a cena. In poco tempo, lo scatto social condiviso dal ragazzo ha fatto il giro del web mandando in tilt i “BeaBaldi“, ovvero i seguaci della coppia o presunta tale formatasi al GF. Difficile sapere se si sia trattato solo di un incontro tra vecchi amici o se tra i due possa esserci qualcosa di più. Certo è che le speranza dei seguaci dell’attrice e del ragazzo si sono improvvisamente riaccese anche alla luce dei sentimenti sempre esplicitati da parte dell’uomo.

Giuseppe Garibaldi innamorato

In una recente intervista a Mio, citata da svariati media, Garibaldi aveva detto sul rapporto con Beatrice: “Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato“.

