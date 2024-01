Il noto cantante Cesare Cremonini ha condiviso una foto sui social di un momento molto particolare della sua vita.

Attraverso una foto su Instagram, Cesare Cremonini ha voluto rendere partecipi i suoi fan e seguaci di un momento, passato, in cui ha sofferto e nel quale ha avuto delle difficoltà. Il cantante ha mostrato uno scatto nel quale, sul letto e con la sua chitarra, si ritrovava a pensare ai suoi problemi che lo avevano portato vicino al baratro.

La foto di Cesare Cremonini e i problemi del passato

“Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora”. Con queste parole Cremonini ha voluto condividere con i suoi seguaci su Instagram un momento passato della sua vita in cui le cose non andavano affatto bene.

“Stavo iniziando a scrivere ‘Nessuno vuole essere Robin’. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché, ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social”.

Solo dopo il cantante ha compreso come affrontare il tutto: “Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… Come mai sono venuto stasera? Bella domanda…”.

Già in precedenza Cremonini aveva parlato di questa situazione vissuta. Al Corriere della Sera disse in modo molto diretto e onesto: “La diagnosi era: schizofrenia. Percepita dalla vittima come un’allucinazione che viene dall’interno”.

Di seguito anche il post Instagram del cantante:

