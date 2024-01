Potrebbero esserci novità tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone in tema matrimonio. La coppia è super felice e la conduttrice si è sbilanciata.

Stanno insieme da diversi anni e per loro potrebbe esserci preso un nuovo step. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Vittorio Garrone che nei primi giorni del nuovo anno si sono dedicati un periodo di vacanza sulla neve insieme alla figlia della conduttrice, Maelle, e quello dell’uomo, Luca. La coppia è molto felice e starebbe anche progettando le nozze…

Antonella Clerici verso le nozze con Vittorio Garrone?

Come detto, la famiglia allargata della Clerici e di Garrone sembra essere estremamente felice. La coppia sta insieme dal 2016 e la storia d’amore sembrerebbe essere giunta al prossimo step, ovvero quello del matrimonio.

Sebbene i due non si siano mai sbilanciati troppo sull’argomento, la conduttrice pare aver dato un segnale in tal senso. Per carità, nessun annuncio, ma una sensazione che farebbe molto felici i fan.

La conferma è arrivata da alcune sue ultime parole riprese da Leggo. A chi ha stuzzicato la presentatrice sul tema nozze, infatti, la donna ha risposto: “Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell’altra. Se ci sposeremo lo saprete. Non ho segreti con il pubblico”.

Insomma. Non una conferma ufficiale, ma un piccolo passo importante che potrebbe far pensare al desiderio di dirsi il fatidico “sì”.

Staremo a vedere se questa sensazione verrà confermata. In caso affermativo, telespettatori e seguaci sui social sarebbero i primi a saperlo e ad esserne estremamente felici. La bravissima Antonella, infatti, è tra i volti della tv maggiormente apprezzati, sia a livello professionale che umano e il suo rapporto col proprio pubblico è qualcosa di unico a cui la donna tiene tantissimo.

Di seguito anche un simpatico post Instagram della coppia per gli auguri di buon anno:

