La nota comica, attrice, conduttrice e imitatrice Virginia Raffaele ha avuto modo di parlare anche di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez.

Si prepara ad uno show in prima serata tutto suo su Rai1 dal titolo “Colpo di Luna” e a Il Messaggero Virginia Raffaele ha avuto modo di parlare proprio del suo progetto ma anche delle sue famose imitazioni. In particolare di quella famosa di Belen Rodriguez ma anche di una che non farà mai, ovvero quella di Chiara Ferragni, al centro di grosse polemiche nelle ultime settimane.

Virginia Raffaele, tra tv e imitazioni

Nel corso dell’intervista, la conduttrice e comica ha parlato subito di “Colpo di Luna” che promette di essere un “varietà classico”. La brava Virginia è davvero molto orgogliosa di questo traguardo che sarà piuttosto movimentanto come da lei stessa ammesso: “Balletto, orchestra, pubblico, ospiti, musica, canzoni, chiacchierate, sorprese, incursioni. Intrattenimento per alleggerire”.

Sarà occasione, molto probabilmente, anche di vedere le sue classiche imitazioni. Non ci sarà, però, quella di Belen diventata celebre: “Stavolta le faccio fare un giro di riposo. Non puoi fare tutta la vita le stesse cose”.

E se l’argentina è stata “scaricata”, chi invece non verrà mai imitata, a quanto pare, è Chiara Ferragni: “”Non la imiterei. Ma non per polemica. Semplicemente, pensando a lei non mi è mai ‘partito’ un mondo”.

Tornando al suo programma e ai rapporti con la Rai in riferimento alle dinamiche tv-politica: “Lo so che in Rai conta, ma quando lavoro ad uno show penso ad altro. La scaletta la fanno gli autori. Non è il mio lavoro. Due o tre anni fa mi chiesero di fare il mio show, ed è finita che ci arrivo adesso. Li ho anche rincorsi, i direttori, chiedendo del mio spettacolo. Ma saltava ogni volta. Non è che lo faccio se c’è la destra o se c’è la sinistra io lo faccio, chi c’è c’è”.

